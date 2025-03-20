Інтерфакс-Україна

Події

12:20 20.03.2025

Мінʼюст, Коордцентр правничої допомоги та Реєстр збитків домовилися про доступ громадян до безоплатної допомоги при поданні заяв до реєстру

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Мінʼюст, Коордцентр правничої допомоги та Реєстр збитків домовилися про доступ громадян до безоплатної допомоги при поданні заяв до реєстру

Міністерство юстиції України, Координаційний центр з надання правничої допомоги та Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, підписали меморандум про співпрацю в забезпеченні доступу громадян до безоплатної правничої допомоги.

"Реєстр збитків - це джерело надійної перевіреної інформації, яку можна використовувати в усіх елементах провосуддя і справедливості, що повʼязані з притягненням Росії до відповідальності, не лише в межах цього механізму", - сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина під час підписання меморандуму в четвер в Києві.

Відзначається, що мета підписання документу полягає в координації зусиль для забезпечення доступу громадян до безоплатної правничої допомоги та правничих послуг, пов’язаних із поданням заяв до Реєстру збитків, а також правопросвітницька діяльність.

Зокрема, тепер фізичні і юридичні особи можуть взаємодіяти з Реєстром через систему безоплатної правової допомоги.

В свою чергу, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, Маркіян Ключковський відзначив, що громадяни можуть звертатися з питаннями, як подавати заяви, як збирати докази та щодо інших повʼязаних запитань.

За його словами, на сьогодні до Реєстру збитків подано уже майже 20 тис. заяв.

Як повідомлялося, з 19 березня українці через "Дію" громадяни зможуть подавати до міжнародного Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями: вимушене переміщення всередині країни; серйозні тілесні ушкодження; сексуальне насильство; катування; обмеження свободи (полон); примусова праця чи служба. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, також планується запуск подачі заяв від юросіб та держорганів.

Теги: #меморандум #мінюст #реєстр_збитків

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