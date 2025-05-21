Інтерфакс-Україна
Економіка
16:01 21.05.2025

Україна працює над відкриттям до кінця 2025р всіх 45 категорій Реєстру збитків - Шмигаль

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Україна працює над відкриттям до кінця 2025р всіх 45 категорій Реєстру збитків - Шмигаль

Україна працює над відкриттям до кінця 2025 року всіх 45 категорій Міжнародного реєстру збитків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми наполягаємо на тому, щоб росія заплатила за всі свої злочини. Не лише шляхом особистої відповідальності злочинців, а й грошима. До Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією, вже надійшло понад 27,5 тис. заяв від громадян України", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

Прем'єр нагадав, що наразі є можливість подавати такі заяви за десятьма категоріями збитків, зокрема за пошкодження чи знищення нерухомості, за тілесні ушкодження, смерть рідних та близьких, катування, позбавлення свободи.

"Працюємо над тим, щоб до кінця року було відкрито всі 45 категорій Реєстру збитків", - підкреслив він. 

Теги: #шмигаль #реєстр_збитків

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