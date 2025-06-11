ВПП ООН продовжила виплати для вразливих категорій населення до липня

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Українські громадяни з вразливих категорій продовжать отримувати додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) до кінця липня, повідомила пресслужба організації у Facebook.

"Додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня! Всесвітня продовольча програма разом із Міністерством соціальної політики України та Пенсійний фондом України продовжують підтримувати пенсіонерів та людей з інвалідністю", – йдеться у повідомленні.

У ВПП ООН зауважили, що завдяки цій програмі понад 315 тис. українців щомісячно отримують близько 216 млн грн.

Тим, хто підпадає під умови програми, ВПП ООН перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 грн. Подавати заявки чи реєструватися не потрібно - допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким вразливі категорії отримують пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через "Укрпошту").