Інтерфакс-Україна
Події
07:47 16.05.2025

Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався – Повітряні сили

1 хв читати
Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався – Повітряні сили
Фото: www.defensie.nl

Під час виконання бойового завдання по знищенню ворожих цілей був втрачений зв'язок з винищувачем F-16, однак пілот вчасно катапультувався і його життю нічого не загрожує, а спеціально призначена комісія встановить причину поломки, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує", - сказано в повідомленні.

Як повідомляють Повітряні сили, за попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався.

Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано.

Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи.

Джерело: https://t.me/kpszsu/34455

Теги: #f16 #втрата #пс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 13.05.2025
Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

19:59 04.05.2025
Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

01:19 03.05.2025
США схвалили можливий продаж Україні послуг для навчання та обслуговування літаків F-16 на суму $310,5 млн

США схвалили можливий продаж Україні послуг для навчання та обслуговування літаків F-16 на суму $310,5 млн

13:06 28.04.2025
Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався

Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався

04:35 22.03.2025
Повітряні сили закликали українців не публікувати відео з українською бойовою авіацією

Повітряні сили закликали українців не публікувати відео з українською бойовою авіацією

09:07 16.03.2025
Уночі збито 47 з 90 ворожих БпЛА, 33 безпілотники-імітатори локаційно втрачені – Повітряні сили

Уночі збито 47 з 90 ворожих БпЛА, 33 безпілотники-імітатори локаційно втрачені – Повітряні сили

00:58 07.03.2025
РФ підняла бомбардувальники з Оленьї – Повітряні сили

РФ підняла бомбардувальники з Оленьї – Повітряні сили

09:01 15.02.2025
Сили оборони ліквідували 33 з 70 дронів, локаційно втрачено 37 БпЛА

Сили оборони ліквідували 33 з 70 дронів, локаційно втрачено 37 БпЛА

08:42 12.02.2025
Шість балістичних ракет та 71 дрон ліквідували Сили оборони, локаційно втрачено 40 імітаційних БпЛА

Шість балістичних ракет та 71 дрон ліквідували Сили оборони, локаційно втрачено 40 імітаційних БпЛА

02:38 11.12.2024
Держдепартамент США схвалив продаж Україні пакета технічної підтримки F16 за $266 млн

Держдепартамент США схвалив продаж Україні пакета технічної підтримки F16 за $266 млн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

ОСТАННЄ

Ворог атакував Нікополь і Марганецьку громаду, є пошкодження

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 166 од. автотехніки - Генштаб

У Києві виникла пожежа в нежитловій зоні після ворожої атаки - КМВА

16 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

Трамп, який не відкидав поїздку до Стамбула, вважає, що в п'ятницю повернеться з ОАЕ до США

У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра

Світовий банк виділить Україні $84 млн США для відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії

У Сумах зняли обмеження руху транспорту, але загроза атак РФ залишається високою – ОВА

Зарівна провела зустрічі у Швеції в межах ініціативи Bring Kids Back UA

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА