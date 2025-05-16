Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався – Повітряні сили

Фото: www.defensie.nl

Під час виконання бойового завдання по знищенню ворожих цілей був втрачений зв'язок з винищувачем F-16, однак пілот вчасно катапультувався і його життю нічого не загрожує, а спеціально призначена комісія встановить причину поломки, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує", - сказано в повідомленні.

Як повідомляють Повітряні сили, за попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався.

Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано.

Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи.

Джерело: https://t.me/kpszsu/34455