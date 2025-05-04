Інтерфакс-Україна
Події
19:59 04.05.2025

Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

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Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна і Чехія мають намір співпрацювати у створенні українсько-чеського навчального центру з підготовки пілотів та техніків для F16. Про це Зеленський за підсумками свого візиту до Чехії і переговорів з президентом Чеської Республіки Петром Павелом, написав у Телеграмі.

"Сьогодні ми з Президентом Павелом, а також представники на рівні урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме – створення українсько-чеської школи F-16. Очевидно, що станом на зараз із безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні: російські удари щодня тривають. І тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи могли відкритися за межами України. І це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень", - написав Зеленський.

 

 

Теги: #f16 #візит #чехія #зеленський

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