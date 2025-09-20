Інтерфакс-Україна
21:05 20.09.2025

F16 збили левову частину ворожих ракет Х-101

Літаки F16 збили левову частину ворожих ракет Х-101, що атакували в ніч на суботу, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"20 вересня 2025 року. Бойова робота Повітряних Сил під час російського масованого удару по території України. На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16! Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, українські сили протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки минулої ночі збили та подавили 583 цілі, проте зафіксовані влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на десяти локаціях, падіння збитих або уламків на десяти локаціях.

 

