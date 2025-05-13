Інтерфакс-Україна
Події
08:39 13.05.2025

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

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Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих безпілотників, що атакували Україну в ніч на вівторок, повідомляють Повітряні сили Збройних сил.

"У ніч на 13 травня (із 23.00 12 травня) противник атакував 10-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Приморсько-Ахтарська – рф", - сказано в повідомленні.

Усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною.

Джерело: https://t.me/kpszsu/34285

Теги: #рф #пс #бпла

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