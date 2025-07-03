Сили оборони знешкодили 40 з 52-х ударних безпілотників – Повітряні сили

Сили оборони знешкодили 40 з 52-х ударних безпілотників, якими РФ атакувала Україну вночі, повідомляють Повітряні сили Збройних сил.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 - збито вогневими засобами ураження, 18 локаційно втрачено/подавлено РЕБ", - сказано в телеграмі.

Повідомляється, що в ніч на 3 липня (із 21.30 2 липня) противник атакував 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях, а також падіння збитих – на 1 локації.

Джерело: https://t.me/kpszsu/37535