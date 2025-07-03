Інтерфакс-Україна
Події
08:11 03.07.2025

Сили оборони знешкодили 40 з 52-х ударних безпілотників – Повітряні сили

1 хв читати

Сили оборони знешкодили 40 з 52-х ударних безпілотників, якими РФ атакувала Україну вночі, повідомляють Повітряні сили Збройних сил.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 - збито вогневими засобами ураження, 18 локаційно втрачено/подавлено РЕБ", - сказано в телеграмі.

Повідомляється, що в ніч на 3 липня (із 21.30 2 липня) противник атакував 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях, а також падіння збитих – на 1 локації.

Джерело: https://t.me/kpszsu/37535

Теги: #знешкодження #пс #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:36 03.07.2025
З атакованої російськими БпЛА багатоповерхівки в Одесі рятувальники евакуювали 50 осіб

З атакованої російськими БпЛА багатоповерхівки в Одесі рятувальники евакуювали 50 осіб

04:07 03.07.2025
Ворог атакував Одесу БпЛА, пошкоджені житлові будинки - Кіпер

Ворог атакував Одесу БпЛА, пошкоджені житлові будинки - Кіпер

17:24 01.07.2025
ФРН фінансує далекобійні БпЛА Ан-196 "Лютий" – ЗМІ

ФРН фінансує далекобійні БпЛА Ан-196 "Лютий" – ЗМІ

10:28 01.07.2025
В РФ атакований завод, який виробляє ЗРК "Тор" - ЦПД

В РФ атакований завод, який виробляє ЗРК "Тор" - ЦПД

09:48 01.07.2025
Сили оборони знешкодили 47 ворожих БпЛА – ПС ЗСУ

Сили оборони знешкодили 47 ворожих БпЛА – ПС ЗСУ

07:47 16.05.2025
Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався

Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався

08:39 13.05.2025
Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

15:56 12.04.2025
Знешкоджено російську ФАБ-500, яка не розірвалася в передмісті Харкова

Знешкоджено російську ФАБ-500, яка не розірвалася в передмісті Харкова

04:35 22.03.2025
Повітряні сили закликали українців не публікувати відео з українською бойовою авіацією

Повітряні сили закликали українців не публікувати відео з українською бойовою авіацією

09:07 16.03.2025
Уночі збито 47 з 90 ворожих БпЛА, 33 безпілотники-імітатори локаційно втрачені – Повітряні сили

Уночі збито 47 з 90 ворожих БпЛА, 33 безпілотники-імітатори локаційно втрачені – Повітряні сили

ВАЖЛИВЕ

Два вибухи стались на Житомирщині, відомо про 2 загиблих і 15 постраждалих – глава обладміністрації

Джерело спростувало інформацію УПЦ (МП) про відсутність паспорта РФ у митрополита Онуфрія (фото)

Єрмак радить менше рефлексувати "на гучні заголовки про оборонку": вагу має лише офіційна інформація

За Чернишова внесено заставу згідно з рішенням суду

СБУ повідомляє про припинення громадянства України митрополита Онуфрія

ОСТАННЄ

Мінсоцполітики розпочинає проєкт із закупівлі соцпослуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю

Припинення адміністрацією Трампа поставок оборонних ракет призведе до загибелі ще більшої кількості цивільних і дітей – експосол Брінк

Пором затонув біля острова Балі, десятки людей вважаються зниклими безвісти

УЧХ посилює роботу з протимінної діяльності на узбережжі Чорного моря

Через російські обстріли дев'ять постраждалих на Херсонщині - ОВА

Зеленський анонсував швидке підписання закону про множинне громадянство

Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 102 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти вдарили з артилерії по Нікопольщині – глава Дніпропетровської ОВА

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області, постраждала літня жінка - Федоров

Ворог з дрону зранку атакував херсонця, він в лікарні - Прокудін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА