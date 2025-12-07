ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

Фото: Ґвара

Сили оборони у ніч проти неділі (з 18:00 6 грудня) знешкодили 179 повітряних цілей, проте зафіксовано падіння збитих уламків на 14 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей: 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"; 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23", - сказано в повідомленні.

Загалом у ніч на 7 грудня (з 18:00 6 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 246 засобів повітряного нападу – 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.

Серед них 241 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 150 із них – "шахеди"), 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків: Тамбовська обл. – РФ), 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська обл. – РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.