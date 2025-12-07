Інтерфакс-Україна
Події
10:06 07.12.2025

ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

1 хв читати
ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях
Фото: Ґвара

Сили оборони у ніч проти неділі (з 18:00 6 грудня) знешкодили 179 повітряних цілей, проте зафіксовано падіння збитих уламків на 14 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей: 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"; 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23", - сказано в повідомленні.

Загалом у ніч на 7 грудня (з 18:00 6 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 246 засобів повітряного нападу – 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.

Серед них 241 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 150 із них – "шахеди"), 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків: Тамбовська обл. – РФ), 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська обл. – РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Теги: #ппо #знешкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 06.12.2025
ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

10:11 05.12.2025
ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

09:58 04.12.2025
Ворог атакував двома балістичними ракетами і 138 БПЛА, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 138 БПЛА, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях

09:04 02.12.2025
На Донеччині українські розвідники знищили ключові елементи ППО ворога – ГУР МО

На Донеччині українські розвідники знищили ключові елементи ППО ворога – ГУР МО

08:59 02.12.2025
ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

13:25 01.12.2025
Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

11:47 01.12.2025
Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

09:37 01.12.2025
Сили оборони збили 65 з 89 ворожих БПЛА

Сили оборони збили 65 з 89 ворожих БПЛА

09:31 30.11.2025
Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

23:31 29.11.2025
Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

ВАЖЛИВЕ

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію РФ до Дня ЗСУ - джерела

Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

ОСТАННЄ

Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

ОВА: масована атака ракет і БПЛА на Полтавщину спричинила перебої з тепло- та водопостачанням

Ворог атакував Херсонщину, одна людина постраждала

Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 98 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пункти Запорізької області

7 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Фастові розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч із зруйнованим

У місії НАТО підняли український прапор з нагоди Дня ЗСУ

Росія вдарила по Кременчуку, в місті перебої зі світлом - мер

Росіяни вдарили по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА