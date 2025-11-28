Інтерфакс-Україна
09:07 28.11.2025

ППО за ніч збила 63 з 72 ворожих БпЛА, є влучання на шести локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони у ніч проти п'ятниці знешкодили 63 ворожих безпілотника, проте є влучання балістичної ракети на 9 ударних БпЛА, а також падіння збитих уламків на шести локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - сказано в телеграмі.

Зазначається, що в ніч на 28 листопада (з 18:00 27 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово – РФ, близько 50 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

