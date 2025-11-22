Інтерфакс-Україна
Події
09:13 22.11.2025

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

1 хв читати
Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА із 104, що атакували територію країни, зафіксовано влучання ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 22 листопада (з 19:00 21 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк, близько 65 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #пс_зсу #знешкодження

