Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 29 листопада російські окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Основним напрямком удару стала Київщина, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу – 36 ракет та 596 БпЛА різних типів: 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера; 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 23 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К; 4 балістичних ракет "Іскандер-М"; 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей, у тому числі 558 ворожих БпЛА, 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К, 4 балістичні ракети Іскандер-М та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.