Інтерфакс-Україна
Події
09:31 30.11.2025

Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

1 хв читати
Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян
Фото: Ґвара

Противник у ніч на 30 листопада (з 19:00 29 листопада) атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 122-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 75 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

Теги: #ппо #пс_зсу

