14:28 19.12.2025

Навроцький дав зрозуміти, що підтримує передачу МіГ-29, якщо Польща отримає від України антидронові технології

Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що не він приймає рішення щодо передачі Україні МіГ-29, але вважає, що обмін літаків на системи боротьби з безпілотниками "не суперечить нашій політиці".

"Ми переживаємо абсолютно непотрібну бурю. На жаль, громадська думка була дещо дезінформована з цього питання... Ухвалення рішення щодо самих МіГів не входить до моїх повноважень", - сказав він на першій спільній пресконференції із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві у п’ятницю.

Однак, за словами Навроцького, Польща прагне "симетричного, стратегічного партнерства".

На його думку, обмін винищувачів МіГ-29 на антидронові системи не суперечить політиці Польщі.

"Тому після виконання формальностей, я думаю, це питання буде вирішено", - сказав Навроцький.

Теги: #польща #міг_29

