15:37 19.12.2025

На Одещині працюють рятувальники з 12 регіонів України - очільник МВС

Фото: ДСНС Одещини

Підтримку населення Одеської області забезпечують рятувальники з 12 регіонів України, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Це швидке рішення, щоб допомогти області пройти складний період після цілеспрямованих атак ворога", - написав він в телеграм-каналі у п’ятницю.

Клименко зазначив, що ситуація з електро-, водо- та теплопостачанням в регіоні залишається непростою, були удари й по залізничній інфраструктурі.

За його словами, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і поліція працюють разом, аби підтримувати життєдіяльність громад та допомогти людям із найнеобхіднішим. По області розгорнуто понад 660 пунктів незламності, працюють мобільні кухні ДСНС, рятувальники організовали підвіз питної та технічної води. На вулицях збільшено кількість поліцейських патрулів.

Мобільний зв’язок працює на резервному живленні. Для потреб громадян доступний застосунок "112 Ukraine", за його допомогою якого можна викликати екстрені служби навіть без мобільного сигналу за наявності Wi-Fi.

Клименко також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпек.

Теги: #одеська_область #рятувальники

