Повітряні Сили ЗСУ отримали перші мобільні комплекси для обслуговування F-16

На запит Міністерства оборони та за підтримки державної компанії "Укрнафта" благодійний фонд "Повернись живим" передав Повітряним силам ЗСУ унікальні комплекси для обслуговування літаків F-16.

Повітряні сили отримали два технічні хаби для літаків та авіаційного озброєння й один комплекс планування місій, повідомляє пресслужба міністерства.

"Цей комплекс край необхідний для потреб фахівців Повітряних сил. Потреба у такому комплексі виникла через розгалужену систему базування літаків та брак фахівців. Реалізація цього проєкту значно прискорить процес обслуговування літаків та дозволить бути мобільнішими", – розповів заступник міністра оборони України Олександр Козенко.

Зазначається, що переважно у світі використовують стаціонарні комплекси для перевірки літаків F-16 та оснащення їх боєприпасами. Проте через обстріл ворогом українських аеродромів забезпечити безпеку авіаційної техніки стає все складніше.

Як очікується, передані мобільні комплекси розв’яжуть цю проблему, а також зроблять можливим виїзд до літаків, які здійснили вимушений маневр або аварійну посадку. Крім того, вони мають пришвидшити процес обслуговування та дати змогу залучати до нього менше людей.

Мобільні комплекси включають комплекс планування місій – це пункт управління для здійснення передпольотного брифінгу та супроводу літаків у ближній зоні. До нього входить модуль з робочими місцями для п’яти-семи операторів, а також житловий модуль з усім необхідним для якісного відпочинку військових – включно з душем, кухонною зоною та місцем для сну.

Також до складу входить комплекс з обслуговування, який включає майстерню для підготовки та перевірки авіаційного озброєння, два фургони для транспортування та підвіски боєприпасів до літака та один пікап для переміщень команди, повсякденної діяльності, логістиці майна і так далі.

Вартість переданого майна – 51 354 554 гривні. З цієї суми 49 438 176 гривень надала "Укрнафта".

"Цей проєкт для Фонду став першим, спрямованим на роботу з F-16. Тут ми вирішуємо дві задачі: перша – рухомий командний пункт планування місій; друга – підготовка до застосування авіаційного озброєння. Це унікальне технічне рішення ми реалізували разом з вітчизняним ОПК, воно спирається на реальні потреби у реальній війні. Ми будемо далі супроводжувати цей трек і за потреби адаптовувати напрацювання до інших літаків, які отримуватиме Україна", – розповів директор "Повернись живим" Тарас Чмут.