США схвалили можливий продаж Україні послуг для навчання та обслуговування літаків F-16 на суму $310,5 млн

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України навчально-тренувальних послуг та супутнього обладнання для підтримки літаків F-16 на суму $310,5 млн, повідомило Агентство співробітництва в галузі безпеки Міністерства оборони США (DSCA), яке про це проінформував Конгрес США.

Зазначається, що уряд України звернувся з запитом на придбання обладнання та послуг, необхідних для експлуатації та підтримки літаків F-16: "Зокрема, йдеться про модифікацію та модернізацію літаків, навчання персоналу, запасні частини, витратні матеріали, обладнання для ремонту та повернення, наземне обладнання, постачання програмного забезпечення, а також технічну документацію, інженерно-технічні, логістичні та інші послуги", - йдеться в повідомленні.

У DSCA зазначають, що запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних і безпекових цілей США шляхом зміцнення обороноздатності України — країни-партнера, яка відіграє важливу роль у забезпеченні політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Уточнюється, що запропонований продаж покращить підготовку українських пілотів та підвищить оперативну сумісність зі Збройними силами США. Він також є частиною ширшої міжнародної ініціативи зі створення української програми F-16 і модернізації Повітряних сил України.

Серед основних підрядників — компанії Valiant Integrated Services (Вірджинія), Top Aces Corporation (Арізона), Lockheed Martin Aeronautics (Техас), Pratt and Whitney (Коннектикут), Snap-on, Inc. (Вірджинія), BAE Systems, Inc. (Вірджинія), AAR Corporation (Іллінойс) та Comsetra, LLC (Оклахома).

Уряду США наразі не відомо про наявність компенсаційних угод у межах цього потенційного продажу. Їхнє укладення залежатиме від домовленостей між покупцем і підрядником.

Зазначається, що реалізація угоди не потребуватиме направлення в Україну додаткових представників уряду США або підрядників.

Остаточна сума угоди залежатиме від конкретних потреб, бюджетних рішень і укладених контрактів.

Джерело: https://www.dsca.mil/Congressional-Notification-Archive/Article/4173182/ukraine-f-16-training-and-sustainment