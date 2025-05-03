Інтерфакс-Україна
Події
01:19 03.05.2025

США схвалили можливий продаж Україні послуг для навчання та обслуговування літаків F-16 на суму $310,5 млн

2 хв читати

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України навчально-тренувальних послуг та супутнього обладнання для підтримки літаків F-16 на суму $310,5 млн, повідомило Агентство співробітництва в галузі безпеки Міністерства оборони США (DSCA), яке про це проінформував Конгрес США.

Зазначається, що уряд України звернувся з запитом на придбання обладнання та послуг, необхідних для експлуатації та підтримки літаків F-16: "Зокрема, йдеться про модифікацію та модернізацію літаків, навчання персоналу, запасні частини, витратні матеріали, обладнання для ремонту та повернення, наземне обладнання, постачання програмного забезпечення, а також технічну документацію, інженерно-технічні, логістичні та інші послуги", - йдеться в повідомленні.

У DSCA зазначають, що запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних і безпекових цілей США шляхом зміцнення обороноздатності України — країни-партнера, яка відіграє важливу роль у забезпеченні політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Уточнюється, що запропонований продаж покращить підготовку українських пілотів та підвищить оперативну сумісність зі Збройними силами США. Він також є частиною ширшої міжнародної ініціативи зі створення української програми F-16 і модернізації Повітряних сил України.

Серед основних підрядників — компанії Valiant Integrated Services (Вірджинія), Top Aces Corporation (Арізона), Lockheed Martin Aeronautics (Техас), Pratt and Whitney (Коннектикут), Snap-on, Inc. (Вірджинія), BAE Systems, Inc. (Вірджинія), AAR Corporation (Іллінойс) та Comsetra, LLC (Оклахома).

Уряду США наразі не відомо про наявність компенсаційних угод у межах цього потенційного продажу. Їхнє укладення залежатиме від домовленостей між покупцем і підрядником.

Зазначається, що реалізація угоди не потребуватиме направлення в Україну додаткових представників уряду США або підрядників.

Остаточна сума угоди залежатиме від конкретних потреб, бюджетних рішень і укладених контрактів.

Джерело: https://www.dsca.mil/Congressional-Notification-Archive/Article/4173182/ukraine-f-16-training-and-sustainment

Теги: #підтримка #f16 #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:15 03.05.2025
США підготували нові санкції проти РФ - ЗМІ

США підготували нові санкції проти РФ - ЗМІ

22:02 02.05.2025
Адміністрація Трампа пропонує скоротити бюджет США на $163 млрд, урізавши витрати на освіту і житлове будівництво - ЗМІ

Адміністрація Трампа пропонує скоротити бюджет США на $163 млрд, урізавши витрати на освіту і житлове будівництво - ЗМІ

20:32 02.05.2025
Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах "бери або плати" – Шмигаль

Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах "бери або плати" – Шмигаль

19:38 02.05.2025
МЗС України: Заява Держдепу США про вихід із переговорів була зроблена як повторення раніше озвученої позиції

МЗС України: Заява Держдепу США про вихід із переговорів була зроблена як повторення раніше озвученої позиції

04:25 26.04.2025
США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

04:25 26.04.2025
США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

23:33 25.04.2025
Шмигаль: Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки в 2025 році

Шмигаль: Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки в 2025 році

06:38 25.04.2025
Канада завжди підтримуватиме Україну у боротьбі за демократію та територіальну цілісність – Фріланд

Канада завжди підтримуватиме Україну у боротьбі за демократію та територіальну цілісність – Фріланд

06:38 25.04.2025
Канада завжди підтримуватиме Україну у боротьбі за демократію та територіальну цілісність – Фріланд

Канада завжди підтримуватиме Україну у боротьбі за демократію та територіальну цілісність – Фріланд

21:03 23.04.2025
Норвегія внесе новий внесок у 2,4 мільярда норвезьких крон до Фонду допомоги Світового банку для України

Норвегія внесе новий внесок у 2,4 мільярда норвезьких крон до Фонду допомоги Світового банку для України

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей - Зеленський

Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики

У Клавдієвому-Тарасовому під Києвом у руках 12-річного хлопця вибухнула граната, батько затриманий

Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах "бери або плати" – Шмигаль

В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

ОСТАННЄ

Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

У лікарнях Харкова внаслідок обстрілу перебувають 8 постраждалих — ОВА

Зеленський про атаку на Харків: доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах

У Харкові вже 43 постраждалих, серед них 11-річна дитина - Терехов

Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 40 - ОВА

У Харкові вже 12 постраждалих - мер

Кількість постраждалих унаслідок атаки "Шахедів" по Харкову зросла до шести, пошкоджено багатоквартирний будинок - влада

У Херсонській області мирний житель загинув внаслідок підриву на міні

Верещук: З початку 2024 року видано понад 723 тис. посвідчень УБД, до кінця травня планується повністю ліквідувати заборгованість

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА