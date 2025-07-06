Сили оборони знешкодили 117 з 157-ти ударних безпілотників – Повітряні сили

Сили оборони знешкодили 117 з 157-ти ударних безпілотників, якими РФ атакувала Україну вночі, повідомляють Повітряні сили Збройних сил.

"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 збито вогневими засобами ураження, 19 локаційно втрачено/подавлено РЕБ", - сказано в телеграмі.

Як повідомляється, в ніч на 6 липня (із 20.30 5 липня) противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях.

Повітряна атака триває, нові групи "шахедів" зайшли із північного напрямку.

Джерело: https://t.me/kpszsu/37822