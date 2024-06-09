На російському аеродромі "Ахтубінськ" уражено багатоцільовий винищувач Су-57 - ГУР Міноборони України

8 червня 2024 року на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

"На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі, яка виникла внаслідок вогневого ураження", - йдеться в повідомленні ГУР Міноборони України.

Як повідомляється, Су-57 - найсучасніший винищувач ПКС РФ, який здатний використовувати для ударів ракети Х-59 і Х-69.

Зазначається, що це перший в історії випадок ураження Су-57.

За інформацією з відкритих джерел, загалом вироблено приблизно 15 одиниць Су-57, включно з дослідними зразками.