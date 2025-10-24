Макрон анонсував поставки Україні "Міражів" та ракет Aster для ППО

Фото: https://x.com/Elysee/status/1981732432664486057

Додаткові ракети Aster для зенітних батарей Samp-T та бойові літаки Mirage-2000 передасть Франція Україні найближчим часом, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

"Найближчими днями ми поставимо додаткові ракети Aster, нові навчальні програми та нові літаки Mirage. Дуже важливо продовжувати наші зусилля з підтримки України та тиску на Росію", – сказав Макрон онлайн під час засідання Коаліції охочих в п'ятницю.

Як повідомлялося, перші французькі винищувачі Mirage-2000 прибули в Україну в лютому поточного року. Кількість не розголошувалася. Пізніше вони брали участь у підбитті повітряних атак російських окупантів по Україні.

Зеленський і Макрон протягом року обговорювали збільшення кількості бойових літаків Mirage-2000 в Україні та навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.

Mirage-2000 - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Dasso. На озброєнні з 1984 року. Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Стоїти на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Системи протиповітряної оборони спільного італо-французького виробництва Samp-T надавали Україні як Італія, так і Франція.