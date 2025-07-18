Інтерфакс-Україна
Події
13:09 18.07.2025

Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для "міражів"

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Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для "міражів"
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів годинну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для "міражів": Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.

Лідери також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.

"Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", - розповів Зеленський.

Крім того, президенти обговорили продовження роботи у форматі коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі. Зеленський подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу.

"Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії. Також скоординували з Емманюелем наші подальші політичні кроки", - резюмував він.

Теги: #розмова #макрон #зеленський

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