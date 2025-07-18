Інтерфакс-Україна
Події
15:09 18.07.2025

Вибух у Шевченківському районі Києва - це знешкодження ворожого боєприпасу

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Вибух у Шевченківському районі Києва - це знешкодження ворожого боєприпасу
Фото: Нацполіція

Вибух, який чули кияни у Шевченківському районі столиці в п'ятницю, відбувся внаслідок контрольованого знешкодження ворожого боєприпасу, повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні представник комунального підприємства при проведенні огляду будинку, пошкодженого у результаті ворожої повітряної атаки на столицю 17 червня, виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет", - йдеться в повідомленні поліції в телеграм-каналі.

На місце оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції, які вилучили касетний боєприпас.

"Зважаючи на те, що даний вид зброї є вкрай небезпечним при транспортуванні, поліцейські знищили його методом контрольованого підриву у парковій зоні із дотриманням усіх норм безпеки", - зазначається в повідомленні.

Поліція нагадує громадянам: якщо ви знайшли підозрілий предмет, який може бути вибухонебезпечним — одразу повідомляйте про знахідку на спецлінію 102.

Теги: #київ #боєприпас #вибух #знешкодження

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