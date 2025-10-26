Президент Литви пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон із Білоруссю - ЗМІ

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує у відповідь на загрозу від контрабандних повітряних куль із Білорусі обмежити транзит до Калінінграда та на тривалий час закрити кордон із Білоруссю, повідомляє портал LRT.

"Інциденти останніх днів та порушення роботи аеропортів президент розцінює як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами", – передала позицію глави держави адміністрація президента.

За словами президента, у найближчі дні уряд має запропонувати варіанти реагування. "Серед варіантів, які мають бути розглянуті, – довготривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда", – йдеться в коментарі.

У вівторок глава держави скликає міжвідомчу нараду для обговорення цих питань.

"У п’ятницю та суботу через контрабандні повітряні кулі з Білорусі два дні поспіль було порушено роботу Вільнюського аеропорту, а в один із днів – і Каунаського аеропорту. Загалом цього тижня через такі інциденти авіасполучення порушувалося тричі. У відповідь на ці ситуації Литва кілька разів тимчасово закривала кордон із Білоруссю. Раніше, після закриття частини прикордонних пунктів, встановлення фізичного бар’єра та посилення охорони, метеорологічні кулі стали одним із найпопулярніших способів контрабандного перевезення тютюнових виробів", - інформує видання.

