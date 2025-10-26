Інтерфакс-Україна
Події
20:57 26.10.2025

Президент Литви пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон із Білоруссю - ЗМІ

1 хв читати

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує у відповідь на загрозу від контрабандних повітряних куль із Білорусі обмежити транзит до Калінінграда та на тривалий час закрити кордон із Білоруссю, повідомляє портал LRT.

"Інциденти останніх днів та порушення роботи аеропортів президент розцінює як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами", – передала позицію глави держави адміністрація президента.

За словами президента, у найближчі дні уряд має запропонувати варіанти реагування. "Серед варіантів, які мають бути розглянуті, – довготривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда", – йдеться в коментарі.

У вівторок глава держави скликає міжвідомчу нараду для обговорення цих питань.

"У п’ятницю та суботу через контрабандні повітряні кулі з Білорусі два дні поспіль було порушено роботу Вільнюського аеропорту, а в один із днів – і Каунаського аеропорту. Загалом цього тижня через такі інциденти авіасполучення порушувалося тричі. У відповідь на ці ситуації Литва кілька разів тимчасово закривала кордон із Білоруссю. Раніше, після закриття частини прикордонних пунктів, встановлення фізичного бар’єра та посилення охорони, метеорологічні кулі стали одним із найпопулярніших способів контрабандного перевезення тютюнових виробів", - інформує видання.

Джерело: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/2726051/del-kontrabandiniu-balionu-gresmes-nauseda-siulo-svarstyti-riboti-tranzita-i-kaliningrada

Теги: #білорусь #литва #кордон #закриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 25.10.2025
У пунктах пропуску Львівщини впроваджують систему EES, є черги - прикордонники

У пунктах пропуску Львівщини впроваджують систему EES, є черги - прикордонники

22:06 23.10.2025
Міністр спорту Бідний: Російські та білоруські спортсмени залишаються поза Паралімпійськими іграми-2026

Міністр спорту Бідний: Російські та білоруські спортсмени залишаються поза Паралімпійськими іграми-2026

21:45 23.10.2025
Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви

Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви

11:43 18.10.2025
Глава Міноборони Литви закликала всі країни ЄС інвестувати в зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Глава Міноборони Литви закликала всі країни ЄС інвестувати в зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

14:31 15.10.2025
Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

13:33 15.10.2025
Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

13:24 15.10.2025
ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

19:15 14.10.2025
МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

20:13 11.10.2025
Велика Британія заявила про здійснення 12-годинної місії патрулювання кордону Росі

Велика Британія заявила про здійснення 12-годинної місії патрулювання кордону Росі

17:20 11.10.2025
Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе на кордоні з РФ

Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе на кордоні з РФ

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі

На Кіровоградщині троє людей загинули від отруєння чадним газом, серед них двоє дітей

Командувач СБС Бровді підтвердив удар по Бєлгородському водосховищу

1200 дронів за тиждень: Зеленський закликав до спільної відповіді та повідомив про постачання "Міражів" і ракет

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Окупанти спрямували безпілотник у маршрутку, постраждали п'ятеро людей - прокуратура

Бессент назвав Дмитрієва пропагандистом, який бреше про санкції

Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА