17:20 11.10.2025

Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе на кордоні з РФ

Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе на кордоні з РФ через збільшення кількості військових на російській території, щоб запобігти можливим провокаціям, повідомив місцевий мовник ERR.

"Увечері в п’ятницю, 10 жовтня, управління поліції та прикордонної охорони прийняло рішення про закриття проїзду Саатсе, оскільки прикордонники помітили більший, ніж зазвичай, підрозділ військових, який рухається територією РФ", - йдеться у повідомленні на сайті ERR у суботу.

Оперативний керівник Південної префектури Кюнтер Педоск пояснив, що у п’ятницю, 10 жовтня, ввечері естонські прикордонники помітили на території РФ "більшу, ніж зазвичай, присутність". Він розповів, що російські прикордонники регулярно патрулюють прикордонний Саатсе, бо це їхня територія. Втім, там було помічено "більший, рух, ніж зазвичай".

"Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки нашою метою є забезпечення безпеки естонських громадян", — пояснив Педоск.

Як повідомлялося, 19 вересня три російські винищувачі протягом 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою". 21 вересня Естонія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через цей інцидент.

