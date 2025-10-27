Вільнюс офіційно повідомив Мінськ про закриття литовсько-білоруського кордону до подальшого повідомлення

МЗС Литви направило Білорусі ноту протесту у зв'язку з інцидентами з метеозондами контрабандистів і оголосило, що закриває кордон "до подальшого повідомлення".

"Литва знову висловила рішучий протест Білорусі у зв'язку з постійними порушеннями повітряного простору Литви. Литва вважає навмисну бездіяльність білоруських державних органів гібридною атакою і закриває державний кордон з Білоруссю до подальшого повідомлення", - йдеться в опублікованій у понеділок заяві відомства.

У ніч на понеділок Литва в черговий раз закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у зв'язку з інцидентом у своєму повітряному просторі. Закриття литовсько-білоруського кордону триватиме щонайменше до засідання уряду Литви в середу, повідомила литовський прем'єр-міністр Інга Ругінене. Вона додала, що на засіданні може бути прийнято рішення про закриття литовсько-білоруського кордону на невизначений термін.

Президент Литви Гітанас Науседа також заявляв, що розглядає можливість закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін.

Минулого тижня Литва тричі зупиняла оформлення в пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю у зв'язку з тим, що служби фіксували приліт з білоруської території метеозондів з контрабандою. Також призупиняв роботу аеропорт Вільнюса.