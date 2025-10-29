Інтерфакс-Україна
Події
19:27 29.10.2025

Україна закриває своє посольство в Гавані – глава МЗС


Україна закриває своє посольство в Гавані – глава МЗС
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу повідомив, що у МЗС України прийнято рішення понизити рівень дипломатичних відносин та закрити посольство у Кубинській Республіці.

"Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента "успіху" Путіну в його агресивній війні проти України. Ми добре це почули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані та понизити рівень наших дипломатичних відносин", - написав він у соцмережі Х у пості, присвяченому голосуванню України проти зняття ембарго США проти Куби на Генасамблеї ООН.

Сибіга зауважив, що таке голосування було спрямовано проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий набір кубинських громадян до російської окупаційної армії.

"Небажання Гавани зупинити масове відправлення своїх громадян на російську війну проти України є співучастю в агресії і має бути засуджено найрішучіше. Україна завжди буде протистояти такій практиці і захищати цілі та принципи Статуту ООН", - наголосив міністр.

 

Теги: #посольство #куба #закриття

