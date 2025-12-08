Інтерфакс-Україна
Економіка
10:23 08.12.2025

Держава в 2026р. спрямує на агрострахування 60 млн грн - Мінекономіки

На запуск агрострахування в 2026 році з державного бюджету України буде спрямовано 60 млн грн, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України на своєму сайті.

Як зазначається в повідомленні, згідно з ухваленим Верховною Радою в другому читанні законом "Про Державний бюджет на 2026" загалом на фінансову підтримку сільгоспвиробників в наступному році передбачено 13,1 млрд грн.

"У 2026 році ми зосереджуємо державну підтримку на тих напрямах, які забезпечують стійкість агросектору та відновлення економіки. Пріоритетами є прифронтові території, розвиток зрошення та підтримка виробників, які працюють у найскладніших умовах. Ми посилюємо інструменти страхування, спрямовуємо гроші на тваринництво, аквакультуру та на гуманітарне розмінування земель", - наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Як повідомлялось, Національний банк України (НБУ) 18 грудня 2024 року затвердив вимоги до страховиків, які мають намір здійснювати або здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою з метою сприяння розвитку цього напряму для підтримки агровиробників.

Так, для здійснення цього виду страхування страховик повинен мати бодай один договір страхування сільськогосподарської продукції в один із періодів: з 2017 року до 2021 року включно не менш як протягом трьох будь-яких календарних років цього періоду або з 2022 року до року, що передує даті звернення страховика до Нацбанку, не менш як протягом будь-якого одного календарного року цього періоду, а саме нарахування премій та здійснення хоча б однієї виплати.

Крім того, до страховика, який має намір здійснювати дане страхування, не мають застосовуватися заходи впливу НБУ за недотримання нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій або заходи впливу за порушення вимог до платоспроможності протягом останніх 36 календарних місяців поспіль, що передують даті звернення страховика до НБУ.

Також страховик повинен мати кваліфікований персонал, тобто щонайменше двох спеціалістів з повною вищою освітою в галузі сільського господарства за спеціальністю "Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина", водночас один із них повинен мати досвід роботи у сфері виробництва сільськогосподарської продукції або страхування такої продукції не менше трьох років.

