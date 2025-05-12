Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

Фото: 152 ОЄБр

Середня кількість боєзіткнень 8-10 травня, коли Володимир Путін оголосив начебто перемир’я, яке голова МЗС України Андрій Сибіга назвав "парадним", склала 183 на добу – це лише на 14,7% менше за середню їх кількість за попередній тиждень, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з його оперативною інформацією у Facebook щодо російського вторгнення, середня кількість ударів дронами-камікадзе за ці три дні зменшилася на 17,2% – до 2,43 тис., обстрілів – на 34%, до 4,03 тис.

Більш суттєво, за даними Генштабу, скоротилося число авіаударів – в 2,4 рази, до 38, у тому числі скинутих керованих авіабомб – в 2,6 рази, до 66.

В той же час середні втрати російських загарбників за ці три дні "парадного перемир’я", за інформацією Генштабу, зросли на 4,2% – до 1307 осіб.

Згідно зі зведенням за неділю, 11 травня, після завершення "парадного перемир’я", кількість боєзіткнень та обстрілів навіть трохи скоротилася – до 155 та 3,5 тис. відповідно, як і кількість ворожих втрат – до 1170. В той же час зросла кількість авіаударів – до 65 та застосування дронів-камікадзе – до 3,44 тис.

Якщо порівнювати із "Пасхальним перемир’ям" 20 квітня, оголошеним Путіним, то тоді кількість боєзіткнень, за даними українського Генштату, впала до 96, обстрілів – до 1,9 тис., дронів – до 0,96 тис., а авіаудари були відсутні. Втрати загарбників в той день склали 670 осіб.

Як повідомлялося, Україна та Коаліція охочих закликали Росію з 12 травня до 30-денного безумовного та повного припинення вогню, але Путін проігнорував цей заклик. У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили готові будуть реагувати дзеркально на атаки РФ.