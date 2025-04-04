Інтерфакс-Україна

Події

10:30 04.04.2025

Кількість боєзіткнень на фронті знизилась на третину за добу, щільність авіаударів росте

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Кількість боєзіткнень на фронті знизилась на третину за добу, щільність авіаударів росте
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України вже четвертий день поспіль нарощують кількість ударів по місцям скупчення окупантів та їх техніки.

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління БпЛА, дві гармати та командно-спостережний пункт противника", - повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ за минулу добу, опублікованому у Facebook вранці у п'ятницю.

Минулого дня повідомлялося про вісім ударів по місцям скупчення окупантів та їх техніки, позаминулої про п'ять, у вівторок про два.

Також повідомляється про збільшення щільності авіаударів з боку противника. У четвер ворог завдав одного ракетного та 104 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 193 керованих авіабомби. Позаминулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 123 КАБ.

Натомість зафіксоване зниження кількості обстрілів з боку окупантів (до 5,6 тис у четвер порівняно з 6,4 тис у середу), а також суттєве зниження кількості боєзіткнень на фронті.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень (у середу 216), з яких найбільше прийшлося на покровський напрямок у Донецькій області (57, у середу було 80). Суттєво знизилася кількість боєзіткнень у Курській області (13 проти 28), а на гуляйпільському напрямку у Запорізькій області у четвер противник наступальних дій не проводив. Натомість зросла активність окупантів на харківському та куп'янському напрямках (4 і 5 атак відповідно порівняно з 2 і 4 у середу).

Теги: #фронт #генштаб #боєзіткнення

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