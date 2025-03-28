Інтерфакс-Україна

Події

12:02 28.03.2025

Кількість боєзіткнень на фронті дещо знизилась, щільність авіаударів продовжує рости – Генштаб

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Кількість боєзіткнень на фронті дещо знизилась, щільність авіаударів продовжує рости – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість боїв на всіх напрямках українсько-російської війни у четвер знизилася порівняно з середою після кількаденного зростання, натомість кількість авіаційних ударів продовжила зростати.

За даними Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, у четвер загальна кількість боєзіткнень на всіх фронтах російсько-української війни становила 209 (з них найбільше - 68, тобто біля третини - як і раніше, припадає на покровський напрямок у Донецькій області), тоді як у середу їх було 224, у вівторок 202, а минулого тижня коливалася в межах між 140 і 166 за добу.

При цьому відзначається суттєве збільшення активності ворога на куп’янському та лиманському напрямах (26 та 32 боєзіткнення відповідно у четвер проти 4 та 14 за попередню добу), натомість суттєве зменшення на сіверському (3 проти 11), новопавлівському (14 проти 25), гуляйпільському (9 проти 16) та оріхівському (4 проти 9) напрямках.

Також повідомляється про незначне зменшення кількості обстрілів у четвер – до 6 тис 430 порівняно з 6 тис 743 у середу після кількаденного зростання.

Натомість у четвер противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 98 авіаударів, скинувши 157 керованих авіаційних бомб, тоді як у середу окупанти завдали по Україні 77 авіаударів, скинувши 116 керованих авіаційних бомб. У попередні дні також фіксувалося збільшення активності ворожої авіації.

Зі свого боку авіація, ракетні війська та артилерія українських Сил оборони за минулу добу уразили 27 районів зосередження особового складу, вісім артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони та два пункти управління БпЛА противника. Минулої доби повідомлялося про ураження лише 15 районів скупчення окупантів на їх техніки. Тренд на зростання також тримається вже кілька днів поспіль.

Теги: #генштаб_зсу #боєзіткнення

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