В Києві внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження на 18 локаціях, постраждали 35 осіб – голова КМВА

Внаслідок атаки в Києві зафіксовано 18 локацій з пошкодженнями в 7 районах міста, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Попередньо медики дають інформацію про 35 постраждалих. Число динамічне, всі працюють в оперативному режимі. У тому числі серед постраждалих хлопчик 10 років. Двох киян росія цієї ночі вбила. Кожна втрата болюча, без сумніву. Але світ має знати, що росія цілить в цілі сімʼї. Вночі ворожий дрон вбив 42-річного чоловіка. Його син з опіками та іншими травмами доставлений до лікарні. Це і є єдина дитина, яку поки фіксуємо серед постраждалих", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі близько 15 постраждалих госпіталізовані. Протягом доби-двох частину з них вийде виписати після надання всієї необхідної допомоги. Проте є доправлені в лікарні у тяжкому стані.

"Всі лікарі працюють, щоб зберегти і порятувати життя. Я хочу відзначити наших медиків, які цієї ночі оперативно працювали і працюють на найвищому рівні", - підкреслив голова КМВА.

Наразі на всіх локаціях, де пошкоджене житло, працюють або відпрацювали комунальники і працівники служб соціального супроводу.

На локації в Святошинському районі від самого ранку функціонує штаб (вул. Чистяківська, 18). Також штаб працює в Дарницькому районі (Харківське шосе, 21).

У Соломʼянському районі штаб розгорнули при РДА за адресою просп. Повітряних сил, 41. В Голосіївському наразі працюють два мобільні штаби (вул. Горіхуватська, 11, вул. Заболотного, 20а).

Заходи першочергової допомоги на місцях координують особисто голови районів.