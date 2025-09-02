Очільник КМВА: на базі ЦНАПів розгортаємо роботу соціальних менеджерів для допомоги постраждалим від російських атак

Фото: https://t.me/tkachenkotymur

Київська міська військова адміністрація (КМВА) ініціювала розгортання роботи на базі ЦНАПів соціальних менеджерів, які будуть закріплені за кожною постраждалою від російських обстрілів родиною, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"На базі ЦНАПів розгортаємо роботу соціальних менеджерів. Вони будуть закріплені за кожною постраждалою родиною. Людям допомагатимуть в кожний момент часу знати що робити, супроводять з усіма документальними, соціальними питаннями. На всіх етапах відновлення і повернення до гідного життя", - написав він у телеграмі у вівторок.

"Щодо типових та індивідуальних питань запрошуємо жителів, які постраждали. Сьогодні фіксували та шукали шляхи розв'язання проблем людей у Святошинському, Соломʼянському, Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському районах. Там, куди росіяни били найсильніше", - повідомив Ткаченко.

За його словами, також створили оперативну групу для невідкладного реагування на індивідуальні та системні кейси щодо відновлення. В групу увійшли заступники мера, голови РДА, директори департаментів Київської міської державної адміністрації за напрямками. "Цей механізм також реалізують в кожному районі окремо", - додав він.