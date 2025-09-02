Інтерфакс-Україна
Події
17:48 02.09.2025

Очільник КМВА: на базі ЦНАПів розгортаємо роботу соціальних менеджерів для допомоги постраждалим від російських атак

1 хв читати
Очільник КМВА: на базі ЦНАПів розгортаємо роботу соціальних менеджерів для допомоги постраждалим від російських атак
Фото: https://t.me/tkachenkotymur

Київська міська військова адміністрація (КМВА) ініціювала розгортання роботи на базі ЦНАПів соціальних менеджерів, які будуть закріплені за кожною постраждалою від російських обстрілів родиною, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"На базі ЦНАПів розгортаємо роботу соціальних менеджерів. Вони будуть закріплені за кожною постраждалою родиною. Людям допомагатимуть в кожний момент часу знати що робити, супроводять з усіма документальними, соціальними питаннями. На всіх етапах відновлення і повернення до гідного життя", - написав він у телеграмі у вівторок.

"Щодо типових та індивідуальних питань запрошуємо жителів, які постраждали. Сьогодні фіксували та шукали шляхи розв'язання проблем людей у Святошинському, Соломʼянському, Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському районах. Там, куди росіяни били найсильніше", - повідомив Ткаченко.

За його словами, також створили оперативну групу для невідкладного реагування на індивідуальні та системні кейси щодо відновлення. В групу увійшли заступники мера, голови РДА, директори департаментів Київської міської державної адміністрації за напрямками. "Цей механізм також реалізують в кожному районі окремо", - додав він.

Теги: #ткаченко_тимур #кмва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 02.09.2025
Уламки збитого у Києві БПЛА знайшли на території дитсадка – КМВА

Уламки збитого у Києві БПЛА знайшли на території дитсадка – КМВА

02:07 29.08.2025
Ткаченко назвав "цинізмом" інформаційні атаки після російського удару

Ткаченко назвав "цинізмом" інформаційні атаки після російського удару

22:34 28.08.2025
Кількість підтверджених жертв російської нічної атаки Києва, ймовірно, зростатиме - КМВА

Кількість підтверджених жертв російської нічної атаки Києва, ймовірно, зростатиме - КМВА

10:33 28.08.2025
Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

10:14 28.08.2025
Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих - КМВА

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих - КМВА

16:46 20.08.2025
Bolt, Uklon та Uber пропонують Києву врегулювати нічні перевезення за львівським зразком

Bolt, Uklon та Uber пропонують Києву врегулювати нічні перевезення за львівським зразком

03:42 18.08.2025
Глава КМВА закликав українців до єдності в підтримці президента на переговорах в США

Глава КМВА закликав українців до єдності в підтримці президента на переговорах в США

15:26 13.08.2025
В КМДА стверджують: голова КМВА Ткаченко не відповідає на пропозиції щодо проблеми з перепустками на комендантську годину

В КМДА стверджують: голова КМВА Ткаченко не відповідає на пропозиції щодо проблеми з перепустками на комендантську годину

09:54 06.08.2025
Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

18:33 31.07.2025
Трамп чітко дав зрозуміти, що угода про припинення російської в Україні має бути укладена до 8 серпня – представник США на Радбезі ООН

Трамп чітко дав зрозуміти, що угода про припинення російської в Україні має бути укладена до 8 серпня – представник США на Радбезі ООН

ВАЖЛИВЕ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

Президент підписав закон про усунення перешкод в реалізації меліоративної реформи

У Львові попрощалися з Парубієм

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Окупанти передислокували кілька частин з Сумської та Херсонської області в Донецьку – ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА