У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

У зв’язку з нічною ворожою атакою в ніч проти п'ятниці сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, який надає послуги комунальному підприємству "Київпастранс", повідомляє пресслужба КМВА.

Через це офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

"Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв", - зазначено в повідомленні.

Фахівці "Київпастрансу" та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.