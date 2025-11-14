У Києві через ворожу атаку змінено маршрути низки тролейбусів – КМВА

Через ворожу атаку на столицю організовано зміни руху низки тролейбусів, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Зокрема, рух організовано так: тролейбуси №№ 6, 16, 18, 28, 31 та 33 курсують зі сторони вулиці Юрія Іллєнка до Лук’янівської площі; №№ 37 та 37-А – до станції метро "Дарниця"; №№ 19 та 35 – за маршрутом вул. Кадетський Гай – Севастопольська площа – бульвар Чоколівський – вул. Вадима Гетьмана – вул. Олени Теліги, далі за власними маршрутами.