Інтерфакс-Україна
Події
18:09 08.10.2025

Рух поїздів на ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, частина поїздів прямує об’їзними маршрутами – УЗ

2 хв читати
Рух поїздів на ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, частина поїздів прямує об’їзними маршрутами – УЗ

Поїзди на ніжинському напрямку здійснюють рух під резервними тепловозами,  а частина  прямує об'їзними маршрутами, повідомляє АТ "Укрзалізниця".

У телеграм-каналі в середу УЗ уточнює, що затримується на 4 години потяг №116 Київ – Суми , №116 Київ – Суми –на 5 годин, №785/786 Київ - Терещенська (Шостка) - на 3 години 37 хвилин, № 787/788 Терещенська (Шостка) - Київ - на 4 години, №113/114 Харків – Львів – на 2 години 20 хвилин,  поїзд №141/142 Чернігів - Івано-Франківськ - на 2 години 30 хвилин, потяг №45/46 Ужгород - Харків – на  2 години 5 хвилин.

Зазначається, що поїзд №780 Київ - Суми буде відправленно із запізненням (через затримку поіхжа №779 Суми - Київ). Орієнтовний час затримки - 4 години.

УЗ також повідомила, що 8 жовтня тимчасово не курсуватиме поїзд №6916 Київ-Волинський – Ніжин, 9 жовтня - №6903 Ніжин - Київ-Волинський.

Окремо уточнюється, що приміські поїзди ніжинського напрямку курсують за графіком, за винятком регіональних поїздів. Зокрема, №892/891 Фастів – Славутич здійснює рух із затримкою 6,5 години, №895 Конотоп – Фастів - близько 6,5 години.

По станції Носівка додатково обмежено  рейси №6914 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 16:25, №6918 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:03,  поїзд №6920 Київ-Волинський – Носівка прибуває о 19:44, №6924 Київ-Волинський – Носівка прибуває  о 20:28, потяг №6927 Носівка - Київ-Волинський відправляється  о 20:42, №6926 Київ (Північна) – Носівка прибуває  о 21:28, а поїзд №6928 Київ-Волинський - Носівка, прибуває  о 23:05.

Як раніше повідомляв  голова правління УЗ Олександр Перцовський у Facebook, рух поїздів від Ніжина в напрямку  Києва ускладнено внаслідок ворожих атак.

Теги: #маршрут #укрзалізниця #поїзди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:06 07.10.2025
Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

18:14 05.10.2025
Кабмін ввів у наглядову раду УЗ колишню єврокомісарку Беньковську та ексочільника ДФС Мокляка

Кабмін ввів у наглядову раду УЗ колишню єврокомісарку Беньковську та ексочільника ДФС Мокляка

16:44 04.10.2025
З 10 жовтня курсуватиме щоденний поїзд за Київ – Бухарест

З 10 жовтня курсуватиме щоденний поїзд за Київ – Бухарест

14:26 04.10.2025
Серед постраждалих внаслідок удару по Шостці є 3 дітей – голова правління Укрзалізниці

Серед постраждалих внаслідок удару по Шостці є 3 дітей – голова правління Укрзалізниці

14:18 02.10.2025
Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" відновлено

Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" відновлено

13:08 02.10.2025
Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні

Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні

12:25 02.10.2025
"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Сумській області, проте є затримки деяких потягів на 3 години

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Сумській області, проте є затримки деяких потягів на 3 години

00:27 02.10.2025
Росія обстріляла Сумську область, пошкоджена інфраструктура та затримуються потяги

Росія обстріляла Сумську область, пошкоджена інфраструктура та затримуються потяги

16:38 01.10.2025
Негода в Одесі забрала життя співробітниці з "Укрзалізниці " – голова правління

Негода в Одесі забрала життя співробітниці з "Укрзалізниці " – голова правління

09:19 01.10.2025
Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

ВАЖЛИВЕ

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

ОСТАННЄ

Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ у четвер вночі

Рада дозволила передавати земділянки колишнім власникам зруйнованого майна без торгів на період воєнного стану

В Києві завершується форум оборонних індустрій DFNC: захід прийняв близько 2000 учасників із понад 20 країн світу

Навчальні заклади Одеси з четверга повертаються до очного навчання – міськрада

Президент призначив двох членів ВРП

Верховний суд залишив у силі заочний вирок пропагандисту — фронтмену гурту "Джанго"

УЧХ поділився досвідом реагування на війну в штаб-квартирі Іспанського Червоного Хреста

Космічні туристи, які здійснили суборбітальний політ на американському кораблі, повернулися на Землю

У перший день 2026р набере чинності закон про захист права осіб з інвалідністю на працю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА