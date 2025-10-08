Рух поїздів на ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, частина поїздів прямує об’їзними маршрутами – УЗ

Поїзди на ніжинському напрямку здійснюють рух під резервними тепловозами, а частина прямує об'їзними маршрутами, повідомляє АТ "Укрзалізниця".

У телеграм-каналі в середу УЗ уточнює, що затримується на 4 години потяг №116 Київ – Суми , №116 Київ – Суми –на 5 годин, №785/786 Київ - Терещенська (Шостка) - на 3 години 37 хвилин, № 787/788 Терещенська (Шостка) - Київ - на 4 години, №113/114 Харків – Львів – на 2 години 20 хвилин, поїзд №141/142 Чернігів - Івано-Франківськ - на 2 години 30 хвилин, потяг №45/46 Ужгород - Харків – на 2 години 5 хвилин.

Зазначається, що поїзд №780 Київ - Суми буде відправленно із запізненням (через затримку поіхжа №779 Суми - Київ). Орієнтовний час затримки - 4 години.

УЗ також повідомила, що 8 жовтня тимчасово не курсуватиме поїзд №6916 Київ-Волинський – Ніжин, 9 жовтня - №6903 Ніжин - Київ-Волинський.

Окремо уточнюється, що приміські поїзди ніжинського напрямку курсують за графіком, за винятком регіональних поїздів. Зокрема, №892/891 Фастів – Славутич здійснює рух із затримкою 6,5 години, №895 Конотоп – Фастів - близько 6,5 години.

По станції Носівка додатково обмежено рейси №6914 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 16:25, №6918 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:03, поїзд №6920 Київ-Волинський – Носівка прибуває о 19:44, №6924 Київ-Волинський – Носівка прибуває о 20:28, потяг №6927 Носівка - Київ-Волинський відправляється о 20:42, №6926 Київ (Північна) – Носівка прибуває о 21:28, а поїзд №6928 Київ-Волинський - Носівка, прибуває о 23:05.

Як раніше повідомляв голова правління УЗ Олександр Перцовський у Facebook, рух поїздів від Ніжина в напрямку Києва ускладнено внаслідок ворожих атак.