УЗ: ДСНС ліквідовує наслідки надзвичайної події на Київщині, поїзди курсують за зміненими маршрутами

Через надзвичайну подію на Київщині пасажирські поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам. Втім, протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами", — зазначили в компанії.

Зокрема, через Коростень курсують поїзди №1/123 Харків — Ворохта, №73 Харків — Перемишль, №79 Дніпро — Львів, №119 Дніпро — Холм, №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів, №24 Холм — Київ, №92 Львів — Київ, №52 Перемишль — Київ, №9/159 Київ — Будапешт, Трускавець, №750 Ужгород — Київ.

"Через Трипілля-Дністровське — Миронівку курсують поїзди №22/104 Львів — Харків, Краматорськ, №130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ, №106 Одеса — Київ, №260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький, №82/81 Ужгород — Київ, №14 Солотвино — Київ, №716 Перемишль — Київ, №76 Кривий Ріг — Київ, №140 Кам’янець-Подільський — Київ, №139 Київ — Кам’янець-Подільський, №143/141 Суми, Чернігів — Рахів, №21/103 Харків, Краматорськ — Львів, №113 Харків — Львів, №755 Київ — Луцьк, №753 Кривий Ріг — Київ, №265 Київ — Одеса, №117 Київ — Жмеринка, №715 Київ — Перемишль", - зазначено в повідомленні.

На час обмежень між Києвом та Бояркою організовано тактовий рух приміських поїздів.