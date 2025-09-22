Інтерфакс-Україна
14:46 22.09.2025

Голова КМВА ініціює щоденне перекриття Хрещатика в Києві о 9:00 на час хвилини мовчання

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про плани запровадити з кінця поточного тижня щоденного перекриття Хрещатика вранці на час загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок російської агресії.

"До кінця тижня ми розпочнемо перекриття Хрещатика щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді", - написав Ткаченко в Телеграм у суботу.

"Хрещатик - серце столиці. А столиця - серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя", - додав начальник військової адміністрації міста.

Як повідомлялося, у 2024 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії щоденно о 9.00.

Київська міська рада затвердила перелік заходів з проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання, але відхилила петицію щодо зупинки громадського транспорту в місті на цей час. З лютого 2025 року оголошення про хвилину мовчання, яке нагадує про загальнонаціональну акцію для вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць та мирних жителів України, звучать у столичному метрополітені.

