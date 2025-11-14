Інтерфакс-Україна
08:18 14.11.2025

МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

У столиці тимчасово перекрито рух транспорту на кількох ділянках доріг, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький.

"Рух транспорту перекритий: проспектом Лісовим (від вулиці Мілютенка до вулиці Кубанської України); вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Довнар-Запольського до перехрестя з вулицею Дегтярівською); вулицею Глибочицькою ( від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською)", - інформує він у дописі, оприлюдненому в Телеграм.

 

09:01 14.11.2025
У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

08:11 14.11.2025
У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

07:21 14.11.2025
КМВА: У Києві через ворожу атаку частково перекрито рух громадського транспорту

07:13 14.11.2025
У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

03:02 14.11.2025
До 11 збільшилася кількість постраждалих у Києві, госпіталізована вагітна жінка

02:56 14.11.2025
У Києві пошкоджені тепломережі, у Деснянському районі частина будівель залишилася без тепла

02:55 14.11.2025
Мер: У Києві 9 постраждалих, четверо госпіталізовані

02:10 14.11.2025
У Шевченківському районі столиці зафіксовано руйнування в адмінбудівлі

02:02 14.11.2025
У Дніпровському районі Києва евакуювали 9 людей через пожежу у пʼятиповерховому будинку – мер

01:56 14.11.2025
КМВА: У Дніпровському районі столиці кількість постраждалих зросла до п’яти

