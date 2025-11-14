МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

У столиці тимчасово перекрито рух транспорту на кількох ділянках доріг, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький.

"Рух транспорту перекритий: проспектом Лісовим (від вулиці Мілютенка до вулиці Кубанської України); вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Довнар-Запольського до перехрестя з вулицею Дегтярівською); вулицею Глибочицькою ( від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською)", - інформує він у дописі, оприлюдненому в Телеграм.