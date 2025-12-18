На Одещині перекрили трасу М-15 Одеса – Рені

В Одеській області тимчасово перекрито рух на трасі М-15 Одеса - Рені (на м.Бухарест), по території с.Маяки, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.

"Увага! Тимчасове перекриття руху транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса - Рені (на м.Бухарест), по території с.Маяки. Про відновлення руху на даній ділянці дороги повідомимо згодом. Приносимо вибачення за незручності та просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок", - йдеться у повідомленні на сторінці служби у Facebook.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", трасу було перекрито через російські удари, йдеться у повідомленні у Телеграмі, що супроводжується відео з вибухом в районі автошляху.