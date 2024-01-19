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16:54 19.01.2024

Польські фермери 24 січня перекриють дороги по всій країні на знак протесту проти імпорту зерна з України

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Польські фермери 24 січня перекриють дороги по всій країні на знак протесту проти імпорту зерна з України

З 12:00 до 14:00 24 січня польські фермери перекриють дороги по всій країні, не виключено, що цього дня мітингувальники заблокують польсько-український кордон, повідомляє inpoland.net.pl.

Згідно з повідомленням, представник аграрної організації Solidarnośc Адріан Вавжиняк закликав усіх фермерів і сільськогосподарські спілки Польщі долучитися до протестів 24 січня. Аграрії вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти імпорту зерна з України, проти Європейського Союзу та ідей, які, на їхню думку, хочуть суттєво обмежити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі та ЄС.

Національна рада агропромислових палат підтримала майбутні протести, інформують польські ЗМІ.

Теги: #дороги #польща #перекриття

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