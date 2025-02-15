Інтерфакс-Україна
Події
11:28 15.02.2025

У Житомирській області сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито

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У Житомирській області сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито

У Житомирській області на 72 км автодороги М-06 сталася ДТП, рух транспорту в напрямку міста Києва перекрито, повідомляє Патрульна поліція.

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою на 72 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Ставище Житомирської області), рух транспорту в напрямку міста Києва перекрито. Об'їзд автопригоди здійснюється через село Ставище", - ідеться в повідомленні.

Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху. На місці події працюють усі відповідні служби.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП і з'ясовують причини аварії.

Теги: #перекриття #дтп #житомирська_область

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