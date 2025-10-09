КМДА замовить додаткові обстеження пошкодженого будинку в Солом'янському районі, в якому обвалилося перекриття

Київська міська державна адміністрація (КМДА) замовить додаткове обстеження для виявлення нових пошкоджень будинку на просп. Відрадному, 40, в Солом’янському районі столиці, який постраждав від російського обстрілу 4 липня та де 9 жовтня обвалилося перекриття.

"Місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень, після чого ми зможемо спланувати протиаварійні заходи", – наводить пресслужба КМДА слова директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення Бориса Работніка.

За його словами, після ліквідації наслідків атаки було проведено детальне обстеження будинку. В частині будинку, якій загрожував обвал, були встановлені підпірні стійки. Загрози обвалу в частині, яка обвалилася сьогодні, на момент проведення обстеження виявлено не було, зазначив чиновник.

Замовником відновлювальних робіт на об’єкті визначено КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Работнік нагадав, що на початку жовтня з міського бюджету виділили фінансування на проведення капітального ремонту цього будинку.

Як повідомив народний депутат Роман Грищук (фракція "Слуга народу") у Facebook, він звернувся до влади столиці, району та військової адміністрації щодо необхідності вчасної консервації пошкоджених будинків.