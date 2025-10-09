Інтерфакс-Україна
Події
18:51 09.10.2025

КМДА замовить додаткові обстеження пошкодженого будинку в Солом'янському районі, в якому обвалилося перекриття

1 хв читати

Київська міська державна адміністрація (КМДА) замовить додаткове обстеження для виявлення нових пошкоджень будинку на просп. Відрадному, 40, в Солом’янському районі столиці, який постраждав від російського обстрілу 4 липня та де 9 жовтня обвалилося перекриття.

"Місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень, після чого ми зможемо спланувати протиаварійні заходи", – наводить пресслужба КМДА слова директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення Бориса Работніка.

За його словами, після ліквідації наслідків атаки було проведено детальне обстеження будинку. В частині будинку, якій загрожував обвал, були встановлені підпірні стійки. Загрози обвалу в частині, яка обвалилася сьогодні, на момент проведення обстеження виявлено не було, зазначив чиновник.

Замовником відновлювальних робіт на об’єкті визначено КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Работнік нагадав, що на початку жовтня з міського бюджету виділили фінансування на проведення капітального ремонту цього будинку.

Як повідомив народний депутат Роман Грищук (фракція "Слуга народу") у Facebook, він звернувся до влади столиці, району та військової адміністрації щодо необхідності вчасної консервації пошкоджених будинків.

Теги: #перевірка #соломянський_район #перекриття #будинок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 09.10.2025
Єврокомісія створила внутрішню групу для перевірки обвинувачень Угорщини у шпигунстві в інституціях ЄС

Єврокомісія створила внутрішню групу для перевірки обвинувачень Угорщини у шпигунстві в інституціях ЄС

14:46 22.09.2025
Голова КМВА ініціює щоденне перекриття Хрещатика в Києві о 9:00 на час хвилини мовчання

Голова КМВА ініціює щоденне перекриття Хрещатика в Києві о 9:00 на час хвилини мовчання

16:14 19.09.2025
Патрульна поліція повідомляє про перекриття руху по трасі М-10 через ДТП з потерпілими

Патрульна поліція повідомляє про перекриття руху по трасі М-10 через ДТП з потерпілими

21:06 12.09.2025
FTC перевіряє Amazon і Google на предмет порушень прав рекламодавців

FTC перевіряє Amazon і Google на предмет порушень прав рекламодавців

20:53 08.09.2025
Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

12:58 19.08.2025
"єДозвіл" перевірятиме документи для видачі ветеринарних ліцензій із застосуванням ШІ

"єДозвіл" перевірятиме документи для видачі ветеринарних ліцензій із застосуванням ШІ

19:59 24.07.2025
"Укрзалізниця" попередила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів

"Укрзалізниця" попередила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів

14:53 22.07.2025
Керівник САП: працівники СБУ, які проводять перевірку дотримання законодавства про держтаємницю, доступу до матеріалів справ не отримували

Керівник САП: працівники СБУ, які проводять перевірку дотримання законодавства про держтаємницю, доступу до матеріалів справ не отримували

11:38 19.06.2025
Зеленський у Києві вшанував пам'ять загиблих від російського удару

Зеленський у Києві вшанував пам'ять загиблих від російського удару

14:23 18.06.2025
До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Пропозиція Єврокомісії щодо репараційних позик Україні має бути узгоджена лідерами ЄС до кінця осені – дипломат

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

ОСТАННЄ

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, діють комбіновані маршрути

Українка намагалась вивезти близько $1 млн під капотом автівки

Офіс військового омбудсмена вперше представив Україну на конференції в ПАР

До "Мрії" під’єднались уже понад 2,2 тис. шкіл

В Ізраїлі очікують візит Трампа в неділю

Пропозиція Єврокомісії щодо репараційних позик Україні має бути узгоджена лідерами ЄС до кінця осені – дипломат

Школи можуть використати гейміфіковані матеріали для уроків "Захист України"

ЄС близький до погодження 19-го пакета санкцій для РФ, проблема у вимогах Словаччиною гарантій з питань, які з цим не пов’язані

Родину з дітьми вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

П'ятьох людей поранено через удари окупантів по Одещині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА