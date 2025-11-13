Інтерфакс-Україна
Події
20:25 13.11.2025

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

1 хв читати
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості. Особлива увага — до прозорості закупівель й фінансового контролю", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у четвер.

За її словами, наглядові ради компаній "Нафтогаз", "Укроборонпром", "Укрзалізниця", "Укргідроенерго" та державних банків мають у межах своїх повноважень здійснити аналіз діяльності виконавчих органів компаній. 

"У разі виявлення порушень — вжити додаткових заходів для посилення контролю та проінформувати уряд. А також забезпечити належне та невідкладне реагування на повідомлення від правоохоронних органів щодо правопорушень стосовно посадових осіб цих акціонерних товариств", - додала вона.

Крім того, паралельно Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору, зокрема щодо ефективного використання бюджетних коштів і достовірності фінансової звітності.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабмін постановив, що оцінювання діяльності наглядової ради компаній з державною часткою більше 50% на період воєнного стану здійснюють суб’єкт управління або загальні збори.

 

Теги: #держпідприємства #перевірка #уряд

