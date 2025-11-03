Інтерфакс-Україна
22:32 03.11.2025

Поліція перевіряє інформацію щодо можливих нападів на жінок в Оболонському районі столиці

Поліція Києва проводить перевірку інформації, яка поширюється у соціальних мережах, щодо нападів на жінок в Оболонському районі столиці.

У мережі поширюється повідомлення про "маніяка", який, за словами користувачів, у темну пору доби нападає на мешканок столиці та б’є їх молотком по голові.

"Згідно з оприлюдненим дописом, станом на зараз вже відомо про 11 постраждалих, однак до поліції не надходило жодних заяв чи повідомлень з даного приводу. За вказаним фактом триває перевірка. Поліцейські зв’язались із авторкою публікації та очікують на деталі", – повідомила пресслужба поліції Києва у телеграм-каналі.

