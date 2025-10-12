Інтерфакс-Україна
Події
20:39 12.10.2025

Правоохоронці не виявили вибухівки у потягу Чернівці–Івано-Франківськ–Запоріжжя, рух відновлено

Після обстеження потягу Чернівці- Івано-Франківськ-Запоріжжя правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів, рух потягу відновлено, повідомила пресслужба Національної поліції Івано-Франківської області.

"Поліцейські провели обстеження потягу зовні та всередині вагонів. Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про зупинення о 17:00 вечора неділі потягу Чернівці- Івано-Франківськ-Запоріжжя через отриману інформацію про нібито його замінування.

На місці працювали вибухотехніки, кінологи з службовими собаками та всі інші відповідні служби, які проводили перевірку.

 

Теги: #потяг #перевірка #мінування

