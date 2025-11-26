Інтерфакс-Україна
12:44 26.11.2025

Поліція Києва інформує про ймовірне мінування ряду об’єктів, в тому числі будівлі суду, де розглядається справа детектива НАБУ Магомедрасулова

Поліція Києва підтвердила інформацію про ймовірне мінування ряду об’єктів в столиці.

"Є інформація щодо ймовірного мінування низки об'єктів у Києві, зокрема і адмінбудівлі різних установ", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в поліції.

Центр протидії корупції зазначає, що евакуація була також проведена в будівлі Київського апеляційного суду, де о 12:30 мав початися розгляд апеляції щодо тримання у СІЗО детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Як повідомлялося, СБУ та Офіс генпрокурора заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ керівника підрозділу НАБУ з дислокацією в м. Дніпро Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За матеріалами справи, це він координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька). При цьому він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ. Як встановило розслідування, Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (Республіка Дагестан).

За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ.

СБУ стверджує, що Христенко підтримує стосунки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим, з яким вони разом навчались в одному з донецьких університетів. За даними слідчих, підлеглі Скомарову детективу НАБУ сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського – Геннадію Боголюбову. За матеріалами справи, ця "спецоперація" також була організована за посередництвом та під керівництвом Христенка.

Печерський райсуд Києва 2 липня обрав запобіжний захід Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою, а 17 жовтня продовжив його до 15 грудня без права на заставу. Захист просив для детектива будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, однак прокурор заявив, що Магамедрасулов може переховуватись і впливати на свідків.

