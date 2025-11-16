Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

Уряд України проводить внутрішню перевірку працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та ухвалює відповідні кадрові рішення щодо тих, хто фігурує у матеріалах НАБУ, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Доручила провести внутрішню перевірку та ухвалити відповідні кадрові рішення. Перезавантаження має бути системним. Інформуватимемо про наші подальші кроки", - інформує премʼєр-міністр.