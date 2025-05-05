Інтерфакс-Україна
Події
10:41 05.05.2025

Індія почала перекривати подачу води до Пакистану через греблі в Джамму і Кашмірі

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Індія припинила подачу води до Пакистану через греблю Багліхар, розташовану на річці Чинаб на союзній території Джамму і Кашмір, повідомляє Hindustan Times.

"Ми закрили шлюзи на гідротехнічній споруді в Багліхарі (...) процес почався в суботу", - заявив виданню неназваний представник державної гідроенергетичної компанії NHPC Limited.

За даними газети, після тижня обговорень і проведення гідрологічних експертиз керівництво дамби пішло на такі кроки, скоротивши потоки води, що досягають Пакистану, на 90%. Діям індійської сторони в суботу передував випробувальний пуск Пакистаном балістичної ракети Abdali.

Крім того, індійська влада планує аналогічні кроки і на дамбі Кішанганга в Джамму і Кашмірі на північному заході Гімалаїв. На об'єкті мають намір провести незабаром масштабні технічні роботи, під час яких подачу води нижче за течією річки Кішанганга буде припинено.

"Ми готові до суворих заходів покарання Пакистану, і приблизно 50 інженерів від NHPC вже перебувають у Джамму і Кашмірі для нагляду за відповідними операціями", - сказав виданню ще один співробітник компанії.

Теги: #пакистан #вода #перекриття #індія

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