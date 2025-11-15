Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

Літня жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва російськими окупантами в ніч на 14 листопада, померла у лікарні в суботу вранці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Таким чином, кількість загиблих киян від рук російських терористів становить 7 осіб. Мої щирі співчуття рідним", - написав Ткаченко в Телеграм.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих (всі – з одного багатоповерхового будинку житловому масиві Виґурівщина-Троєщина в Деснянському районі столиці) та 36 постраждалих, серед них були двоє дітей 7 та 10 років та вагітна жінка. Ввечері в п'ятницю повідомлялося, що шестеро постраждалих лишаються в лікарнях, п'ятеро з них у важкому стані.