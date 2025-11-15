Інтерфакс-Україна
Події
09:54 15.11.2025

Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

1 хв читати
Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

Літня жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва російськими окупантами в ніч на 14 листопада, померла у лікарні в суботу вранці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Таким чином, кількість загиблих киян від рук російських терористів становить 7 осіб. Мої щирі співчуття рідним", - написав Ткаченко в Телеграм.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих (всі – з одного багатоповерхового будинку житловому масиві Виґурівщина-Троєщина в Деснянському районі столиці) та 36 постраждалих, серед них були двоє дітей 7 та 10 років та вагітна жінка. Ввечері в п'ятницю повідомлялося, що шестеро постраждалих лишаються в лікарнях, п'ятеро з них у важкому стані.

Теги: #київ #постраждалі #обстріл #ткаченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 15.11.2025
Сьомою загиблою внаслідок атаки РФ на Київ стала удова першого загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС у 1986 році

Сьомою загиблою внаслідок атаки РФ на Київ стала удова першого загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС у 1986 році

11:41 15.11.2025
Атаки на Дніпропетровську область забрали життя одного мирного мешканця, ще один постраждав – МВС

Атаки на Дніпропетровську область забрали життя одного мирного мешканця, ще один постраждав – МВС

10:51 15.11.2025
Окупанти 14 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 2 цивільних – обладміністрація

Окупанти 14 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 2 цивільних – обладміністрація

10:11 15.11.2025
Окупанти 45 разів атакували дронами Чернігівську область, пошкоджені будинки та авто – обладміністрація

Окупанти 45 разів атакували дронами Чернігівську область, пошкоджені будинки та авто – обладміністрація

07:50 15.11.2025
Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

20:04 14.11.2025
Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

16:34 14.11.2025
Київська громада передала бійцям 112-ї бригади тероборони 1,5 тис. БпЛА різних типів

Київська громада передала бійцям 112-ї бригади тероборони 1,5 тис. БпЛА різних типів

13:47 14.11.2025
У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

13:45 14.11.2025
Кількість постраждалих на Одещині збільшилася до 10 осіб, серед них дитина – ДСНС

Кількість постраждалих на Одещині збільшилася до 10 осіб, серед них дитина – ДСНС

12:44 14.11.2025
УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

ОСТАННЄ

Трамп: 25 тис солдатів загинуло в російсько-українській війні за місяць, я сподіваюся скоро її зупинити

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 653 ворожі цілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

Мінфін США видав ще на місяць ліцензії на операції з укладання контрактів та продажу активів "Лукойлу", зокрема у Болгарії

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

15 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський провів відеоконференцію з послами й консулами щодо пріоритетів на 2026 рік

Сили оборони відбили заминулу добу 256 ворожих атак - Генштаб

Сибіга обговорив з очільницею МЗС Швеції енергетику, винищувачі й антикорупційні розслідування в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА