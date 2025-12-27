У Києві зафіксовано влучання в депо та пошкодження 9-поверхівки

У Дніпровському районі зафіксували влучання в ДЕПО, а в Деснянському районі пошкоджено 9-поверхівку на рівні першого поверху, повідомили мер Віталій Кличко та очільник київської МВА Тимур Ткаченко.

"У Дніпровському районі влучання в ДЕПО. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко в телеграмі.

Ткаченко повідомив про пошкодження в Деснянському районі 9-поверхівки на рівні першого поверху.

Також, за його словами, у Шевченківському районі пожежа на 10 поверсі житлового будинку. Кличко повідомив, що пожежа сталася внаслідок влучання ворожого безпілотника у верхній поверх.